Ayder yayla yolunda arı paniği kazaya neden oldu: Direksiyon hâkimiyeti kaybedildi

30.03.2026 15:42
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası dönüş yolunda aracın içine giren arı, sürücünün panik yaşamasına neden oldu. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün aracı yoldan çıkarak kaza yaptı.

ARAÇ İÇİNE GİREN ARI PANİĞE NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre kaza, Doğa Alabalık Çiftliği yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki aracın içerisine aniden giren arı, sürücünün dikkatini dağıttı. Araç içinde hareket eden arıyı fark eden sürücü kısa süreli panik yaşadı ve refleksle direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kontrolünü kaybeden araç yoldan çıkarak sert zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan kişi kazayı hafif yaralarla atlattı.

YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI: PANİK YAPMAYIN

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, her iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, özellikle yayla yolları gibi dar ve virajlı güzergâhlarda sürücülerin ani durumlar karşısında soğukkanlı kalmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Araç içerisinde yaşanabilecek beklenmedik durumlarda panik yapılmaması gerektiğini vurgulayan yetkililer, benzer kazaların önüne geçilmesi için sürücülerin daha dikkatli ve kontrollü hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz Günay

Yerel Haberler, Çamlıhemşin, Trafik, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
