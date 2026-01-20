Aydın BŞB, İlbank'ı 3-2 Yendi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyipcan Kayışoğlu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Baskır (Gizem Çerağ Düzeltir, Nisan Barut, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Bilge Paşa)
İlbank: Marova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Gorecka, Damla Nur Dündar, Klimets (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Merve Tanyel, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz, Merve Tanyel, Ceren Karagöl)
Setler: 24-26, 16-25, 25-22, 25-10, 15-13
Süre: 147 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı sahasında 3 -2 yendi.
