Spor

Aydın BŞB, İlbank'ı 3-2 Yendi

20.01.2026 21:16
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı evinde 3-2 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyipcan Kayışoğlu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Baskır (Gizem Çerağ Düzeltir, Nisan Barut, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Bilge Paşa)

İlbank: Marova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Gorecka, Damla Nur Dündar, Klimets (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Merve Tanyel, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz, Merve Tanyel, Ceren Karagöl)

Setler: 24-26, 16-25, 25-22, 25-10, 15-13

Süre: 147 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı sahasında 3 -2 yendi.

Kaynak: AA

