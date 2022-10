AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE RESTORANINDA 4 ÇEŞİT YEMEK 15 TL

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, dar gelirlilere destek için Atatürk Kent Meydanı'ndaki restoranında dört çeşit yemeği 15 TL'den satışa sunmaya başladı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtip restoranda uzun kuyruklar oluştururken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sosyal belediyeciliği her alanda uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Meydanı'ndaki restoranında, öğlenleri, 4 çeşit yemeği 15 TL'den satışa sunuyor. Çorba, ana yemek, makarna ya da pilavın yanı sıra salata veya tatlıdan oluşan menüye, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra emeklilerin yoğun ilgi gösteriyor. Restoranda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

'DAR GELİRLİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Dar gelirlinin her zaman yanında olduklarına belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez çünkü biz varız. Çarşı, pazar ateş pahası. İstedik ki emekçi kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, emeklilerimiz, vatandaşlarımız kaliteli yemeğe ucuza ulaşabilsin. Dar gelirlinin her zaman yanındayız. Sosyal belediyeciliği her alanda uygulamaya devam" dedi.

'YEMEK ÇOK GÜZELDİ'

Büyükşehir Belediyesi'nin restoranında yemek yiyen üniversite öğrencisi Furkan Kaplan, "Yemekler çok güzeldi. Büyükşehir Belediyesi yemeği 15 TL yaptı. Burada yemek yiyebildiğim için artık sabahları az kahvaltı yapıyorum. Buradaki yemekler sayesinde yeterince protein ve karbonhidrat alabiliyorum" dedi.

'EMEKLİLER İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN'

Uygun fiyatla yemek yiyebileceğini bilmeden Büyükşehir Belediyesi'nin restoranına geldiğini belirten Emekli Gönül Tek ise "Yemekler çok lezzetli. Böyle dört çeşit yemeği özel günlerimizde neredeyse biz bile veremiyoruz. Ekmeğin 4 lira olduğu bir dönemde bir öğünün yemeğin 15 TL olması çok iyi. Öğrenciler için olduğu kadar biz emekliler için de biçilmiş kaftan. Karnımız acıktığında ücretsiz ulaşım sağlayan 'Sarı Civciv' otobüsleriyle gelip karnımızı doyurabiliriz" diye konuştu. Emekli Huriye Avcı da "Bugün ilk kez geldim. Yemeklerden çok memnun kaldım" dedi.

