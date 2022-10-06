AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE RESTORANINDA 4 ÇEŞİT YEMEK 15 TL - Son Dakika
Üye Girişi

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE RESTORANINDA 4 ÇEŞİT YEMEK 15 TL

06.10.2022 11:01

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, dar gelirlilere destek için Atatürk Kent Meydanı'ndaki restoranında dört çeşit yemeği 15 TL'den satışa sunmaya başladı.

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, dar gelirlilere destek için Atatürk Kent Meydanı'ndaki restoranında dört çeşit yemeği 15 TL'den satışa sunmaya başladı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtip restoranda uzun kuyruklar oluştururken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sosyal belediyeciliği her alanda uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Meydanı'ndaki restoranında, öğlenleri, 4 çeşit yemeği 15 TL'den satışa sunuyor. Çorba, ana yemek, makarna ya da pilavın yanı sıra salata veya tatlıdan oluşan menüye, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra emeklilerin yoğun ilgi gösteriyor. Restoranda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

'DAR GELİRLİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Dar gelirlinin her zaman yanında olduklarına belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez çünkü biz varız. Çarşı, pazar ateş pahası. İstedik ki emekçi kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, emeklilerimiz, vatandaşlarımız kaliteli yemeğe ucuza ulaşabilsin. Dar gelirlinin her zaman yanındayız. Sosyal belediyeciliği her alanda uygulamaya devam" dedi.

'YEMEK ÇOK GÜZELDİ'

Büyükşehir Belediyesi'nin restoranında yemek yiyen üniversite öğrencisi Furkan Kaplan, "Yemekler çok güzeldi. Büyükşehir Belediyesi yemeği 15 TL yaptı. Burada yemek yiyebildiğim için artık sabahları az kahvaltı yapıyorum. Buradaki yemekler sayesinde yeterince protein ve karbonhidrat alabiliyorum" dedi.

'EMEKLİLER İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN'

Uygun fiyatla yemek yiyebileceğini bilmeden Büyükşehir Belediyesi'nin restoranına geldiğini belirten Emekli Gönül Tek ise "Yemekler çok lezzetli. Böyle dört çeşit yemeği özel günlerimizde neredeyse biz bile veremiyoruz. Ekmeğin 4 lira olduğu bir dönemde bir öğünün yemeğin 15 TL olması çok iyi. Öğrenciler için olduğu kadar biz emekliler için de biçilmiş kaftan. Karnımız acıktığında ücretsiz ulaşım sağlayan 'Sarı Civciv' otobüsleriyle gelip karnımızı doyurabiliriz" diye konuştu. Emekli Huriye Avcı da "Bugün ilk kez geldim. Yemeklerden çok memnun kaldım" dedi.

Görüntü geçiliyor

Haber: Burhan CEYHAN - AYDIN, (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu SP'li Ümit Çebi, disipline sevk edildi SP'li Ümit Çebi, disipline sevk edildi Son dakika haber: Otomobil zeytin ağacına çarptı, sürücü öldü Son dakika haber: Otomobil zeytin ağacına çarptı, sürücü öldü
Kaynak: DHA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE RESTORANINDA 4 ÇEŞİT YEMEK 15 TL - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:37 Bolu'da adam öldürme suçundan yargılanan zanlı, ormandaki gölgeyi suçladı: Belki o öldürmüştür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:42:52. #1.11#
SON DAKİKA: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE RESTORANINDA 4 ÇEŞİT YEMEK 15 TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement