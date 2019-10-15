Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

1 saat önce

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xxx), Hande (xxx), Ezgi (xxx), Plak (xxx), Sobolska (xxx), Meryem (xxx), Erce (xxx), Bihter (xxx), Semra (xx), Ecem (xx), Duygu (xx)BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Tuğçe (xx), Buse Çetin...

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0, System.String[]

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xxx), Hande (xxx), Ezgi (xxx), Plak (xxx), Sobolska (xxx), Meryem (xxx), Erce (xxx), Bihter (xxx), Semra (xx), Ecem (xx), Duygu (xx)

BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Tuğçe (xx), Buse Çetin (xx), Bahar (xx), Elçin (xx), Merve (xx), Deniz (xx), Simay (xx), Buse Kaygısız (x), Selime (x)

SETLER: 25-16, 25-17, 25-15

SÜRE: 74 dakika (25, 23, 26)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Mimar Sinan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-17 ve 25-15'lik skorla sona erdi.


Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü, voleybol, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:30 Kaynak: DHA
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