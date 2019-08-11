Son Dakika Haberleri: Aydın'da 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
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Aydın'da 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

53 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

Aydın'da 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda konut dokunulmazlığı, hırsızlık gibi suçlardan 10 yıl 7 ay hapis cezası olan ve hakkında yakalama kararı bulunan ceza evi firarisi K.S'yi Zeybek Mahallesin'deki iş yerinde kıskıvrak yakaladı. K.S. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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