Aydın'da 2 gündür aranan kadın, nehirde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 2 gündür aranan kadın, nehirde ölü bulundu

10.05.2022 14:09
Aydın'da 2 gündür aranan kadın, nehirde ölü bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 gündür aranan 56 yaşındaki kadın, Büyük Menderes Nehri'nde ölü bulundu.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 gündür aranan 56 yaşındaki kadın, Büyük Menderes Nehri'nde ölü bulundu.

Savcılı Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Fatma Toprak için günün ilk ışıklarıyla arama çalışmasına devam edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıç timi Büyük Menderes Nehri'nde arama yaptı. AFAD ve jandarma ekipleri de çalışmalarını Savcılı Mahallesi çevresinde yürüttü.

Kadın, son görüldüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta nehirde ölü bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı Aydın'da kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor Aydın'da kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Büyük Menderes Nehri, Buharkent, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da 2 gündür aranan kadın, nehirde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:11 6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın
14:09 Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın konut kredisine yönelik açtığı paketi yorumladı: Daha yanlış bir politika düşünemiyorum
14:00 Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz, hakim ve savcı yardımcılığı sistemi geliyor
13:44 İrem Derici'nin Cem Belevi'ye karşı olan öfkesi dinmiyor! "Aldatmadım" sözlerine yanıt geldi
13:41 HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan sığınmacılar konusunda hem iktidara hem muhalefete eleştiri: Aynı oyunun içindeler
13:39 Savcı, "Kadir gecesi özel" paylaşımı yapan Pegasus çalışanının tutuklanmasını istedi, mahkeme reddetti
13:20 Husumetlilerine yaptığı korku filmi gibi: Birine mermi yutturmuş, diğer ikisine gecelik ve etek giydirmiş
13:14 Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamaları sorulan Bakan Bilgin haziran ayını işaret etti
12:59 Süper Lig'e veda eden Altay'da başkan belirsizliği: 371 milyon lira borcu olan kulübe talip olan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 14:23:50. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 2 gündür aranan kadın, nehirde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement