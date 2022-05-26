Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

26.05.2022 17:53
Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, Aydın'ın Didim ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 17:59:59. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement