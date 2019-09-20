Son Dakika Haberleri: Aydın'da 37 aranan şahıs yakalandı
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Aydın'da 37 aranan şahıs yakalandı

1 saat önce

Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda hakkında 3 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 37 kişi yakalandı.

Aydın'da 37 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda hakkında 3 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 37 kişi yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, il genelinde 250 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak ve satmak, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suçlarından 3 yıl ile 10 arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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