Aydın\'da Alkollü Sürücü Kaçtı

Aydın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracı arkadan çarpılan bir sürücü kazadan sonra kaçtı. Bir süre sonra kaza mahalline gelen aracın sürücüsünün değiştiği ileri sürülünce tartışma yaşandı. Kaza yapan sürücünün de alkollü olduğu ortaya çıkınca ortalık karıştı.

İlginç olay Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1632 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 FD 829 plakalı araç, iddiaya göre önünde aniden duran 09 S 139 plakalı araca arkadan çarptı. Bu arada yol kenarında park halinde bulunan 09 ASZ 219 ve 35 BRS 537 plakalı araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazadan sonra, önde bulunan ve arka kısmında ciddi hasar oluşan 09 S 139 plakalı otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yol kenarında trafik düzenlemesi yapan polis ekibi de kazadan sonra kaçan aracı ve sürücüsünü yakalamak için peşinden takip etti.

Bir süre sonra 09 S 139 plakalı araç kaza mahalline tekrar gelince polis ekipleri kaçan aracı arama çalışmasına sonlandırdı. Bu arda çarptığı aracın sürücüsünün yanına giden 09 FD 829 plakalı aracın sürücüsü direksiyondaki şahsa 'kusurlu araç kullanmakla' sulayıp tartıştı. Bu sırada görgü şahitlerinin sürçünün aynı kişi olmadığını araçta sürücü değişikliği olduğunu belirtmesi üzerine taraflar aralarında anlaştıklarını belirtip polisin tutanak tutmamasını istediler.

"Araç sürücüsünün biri alkollü, diğeri de farklı çıktı"

Olay yerine çağrılan polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu 09 FD 829 plakalı aracın sürücüsünün alkollü olduğu belirlenirken, çarpılan 09 S 139 plakalı aracın sürücüsünün de değiştiği öğrenildi. Kazadan sonra yaşanan ilginç diyaloglar kameralara böyle yansıdı. - AYDIN