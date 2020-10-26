Aydın'da aranan 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda gün içerisinde 12 şüpheli yakalandı. Şüpheli ve hükümlülerin; hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve benzeri suçlara karıştıkları belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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