Aydın'da arazöz devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Erol Uçar'ın kullandığı 09 DT 492 plakalı arazöz, yakıt ikmalinden dönerken Ulukonak Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle birlikte araçtaki Veli Çetin ile Ergün Afacan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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