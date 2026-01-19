Aydın\'da Asayiş Uygulamaları: 133 Aranan Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken 133 aranan şahıs da yakayı ele verdi. Öte yandan 59 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 12-18 Ocak tarihleri arasında bir haftalık yapılan çalışmalar kapsamında toplam 36 bin 90 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 133 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 59'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Aynı dönemde meydana gelen 30 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 50 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1 kilo 923 gram uyuşturucu madde ile 221 adet uyuşturucu hap bulunurken, operasyonlarda ayrıca 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği ve pompalı tüfek ile 121 adet fişeğe de el konuldu. Trafik denetimlerinde ise 19 bin 103 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 135 araç trafikten men edildi. 5 bin 551 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN