Aydın\'da B-Reçete Sistemi Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan B-Reçete Sistemi kapsamında bilgilendirme toplantısı Aydın'da düzenlendi.

Bilgilendirme Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz'in katılımıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü İncir Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personel katıldı. Toplantıda, B-Reçete sisteminin işleyişi, uygulama süreci ve sahadaki etkileri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Halihazırda 4 pilot ilde 5 etken madde ile uygulanmaya başlanan B-Reçete sisteminin, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Türkiye genelinde tüm illerde hayata geçirileceği belirtildi.

Yeni sistemle birlikte zirai ilaçları üreten, satan ve uygulayan tüm paydaşların elektronik ortamda kayıt altına alınarak izleneceği ifade edilirken, uygulamanın zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımının önüne geçilmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. B-Reçete uygulamasının aynı zamanda pestisit kalıntısının azaltılmasına ve gıda güvenliğinin artırılmasına katkı sunacağı vurgulandı. - AYDIN