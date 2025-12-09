Genç adam ağaca asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
Genç adam ağaca asılı halde ölü bulundu

Genç adam ağaca asılı halde ölü bulundu
09.12.2025 12:01
Aydın'da 30 yaşındaki Ali Fahrettin Memiş bahçede bir ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Memiş'in ölüm haberi yakınları ve tüm sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 30 yaşındaki Ali Fahrettin Memiş bahçede bir ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Ali Fahrettin Memiş'ten (30) uzun süre haber alamayan yakınları şahsı kendi imkanları ile arama başladı. Memiş, gece saatlerinde bahçede bir ağaca asılı halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Memiş'in ölüm haberi yakınları ve tüm sevenlerini yasa boğarken, şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

