Aydın'da bal verimini artırmak için ana arı dağıtıldı - Son Dakika
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Aydın'da bal verimini artırmak için ana arı dağıtıldı

16.05.2022 15:18
Aydın'da bal verimini artırmak için ana arı dağıtıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bal üretimini ve kalitesini artırmak amacıyla 100 üreticiye 2 bin ana arı dağıtıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bal üretimini ve kalitesini artırmak amacıyla 100 üreticiye 2 bin ana arı dağıtıldı.

İncirliova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), İncirliova Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte arılar, bal üreticilerine teslim edildi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 10 yıllık ıslah çalışması sonucu üretilen ve dağıtılan arılarla, çam balı rekoltesinin de artmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, üretim sezonu öncesinde ana arı dağıtılarak, üreticilerin girdi maliyetlerinde bir nebze de olsa azalma sağlanacağını ifade etti.

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İncirliova, Hisarcık, Yatırım, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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