Aydın'da Bayraklı Bisiklet Sürüşü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aydın'da Bayraklı Bisiklet Sürüşü Etkinliği

05.02.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bayrak sevgisini kutlamak için bisikletle sürdü.

AYDIN Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' etkinliği kapsamında bayraklı bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' etkinliği kapsamında Aydın'da etkinlik düzenlendi. Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bisikletleriyle bayraklı sürüş gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Türk bayrağının milli, tarihi ve manevi değerine dikkat çekmek amacıyla okul binaları Türk bayrakları ile donatıldı. Ayrıca bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları düzenlenirken, sergiler ile sanatsal ve kültürel çalışmalar da gerçekleştirildi.

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çevreden hurda olarak topladıkları ve daha sonra tamir ettikleri bisikletlerle okuldan Atatürk Kent Meydanı'na kadar sürüş yaptı. Etkinliğe Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da katıldı.Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, "Hafta başında Milli Eğitim Bakanımızın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' sloganından hareketle bayrak bilincinin ve sevgisinin oluşturulması amacıyla İmam Hatip lisemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi kapsamda bir bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. Amacımız bayrak sevgisini oluşturmak ve bunu bütün katmanlara yaymak" dedi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Bayraklı Bisiklet Sürüşü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:20:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Aydın'da Bayraklı Bisiklet Sürüşü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.