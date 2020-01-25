Aydın'da çıkan yangın 5 evde hasara neden oldu - Son Dakika
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Aydın'da çıkan yangın 5 evde hasara neden oldu

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın 5 evde hasara neden oldu.

Aydın'da çıkan yangın 5 evde hasara neden oldu, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın 5 evde hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki evlere sıçradı.

Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangında 5 ev kullanılmaz hale geldi, 3 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve İlçe Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgede inceleme yaptı.

Kaymakam Arısoy, evleri zarar gören vatandaşlarla görüşerek, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Arısoy, "Talihsiz bir yangın olayıyla karşı karşıya kaldık. Yangında 5 ev kullanılmaz hale gelirken 4 hayvan da telef oldu. Çok şükür can kaybı yaşamadık. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

İtfaiye, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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