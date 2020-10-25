Aydın'da cinayet - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, K.D, Soğancılar Mahallesi Şehler Caddesi'nde yaşayan ve aralarından husumet olduğu öğrenilen akrabası Ahmet Çetin 'in (41) evine gitti.

Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek