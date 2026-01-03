Aydın'da Çocuklara Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aydın'da Çocuklara Çarpan Sürücü Kaçtı

Aydın\'da Çocuklara Çarpan Sürücü Kaçtı
03.01.2026 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaya geçidinde iki çocuğa çarpan sürücü, plakasını gizleyerek kaçtı; polis yakalama çalışmalarında.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinde iki küçük çocuğa çarparak kaçan otomobil sürücüsü, aracını boş bir arsaya park edip plakasını çöp poşetleriyle gizlemeye çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla araç kısa sürede bulunurken, sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HK 5334 plakalı otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşları küçük iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili Güzelhisar Mahallesi Yedieylül Caddesi ile 45. Sokak kesişiminde bulunan boş bir arsada park halinde olduğunu tespit etti. Sürücünün, aracın ön ve arka plakalarını çöp poşetleriyle gizlemeye çalıştığı tespit edilirken, otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili kaçan sürücünün yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Aydın, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aydın'da Çocuklara Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:31:17. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Çocuklara Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.