Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çine'den Karpuzlu istikametine giden Emrah Önal (30) yönetimindeki 09 FP 254 plakalı otomobil, Abak Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücüsü ile araçta bulunan Mustafa (32) ve Osman Sever (40) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Osman Sever'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar daha sonra Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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