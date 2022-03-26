Aydın'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da firari hükümlü yakalandı

26.03.2022 14:21
Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında arama kararı bulunan şüphelinin Acarlar Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

Adrese yapılan operasyonda yakalan U.K'nin (34) "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından arandığı ve hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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