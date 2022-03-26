Aydın'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında arama kararı bulunan şüphelinin Acarlar Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

Adrese yapılan operasyonda yakalan U.K'nin (34) "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından arandığı ve hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.