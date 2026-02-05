Aydın\'da Fırtına Çam Ağacını Devirdi, 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak ve fırtınanın etkisiyle çam ağacının otomobilin üstüne devrilmesiyle 2 kişi yaralandı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.
Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi'nde A.D'nin kullandığı 09 EP 809 plakalı otomobilin üzerine çam ağacı devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta mahsur kalan A.D ile yolcu konumundaki eşi A.D'yi kurtardı.
Hafif yaralanan çift, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
