Son Dakika Haberleri: Aydın'da Harçlar, Ücretler ve İşgaliyeler Makul Seviyeye İndirilecek"

Aydın'da Harçlar, Ücretler ve İşgaliyeler Makul Seviyeye İndirilecek"

5 dakika önce

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, belediye başkanı seçilmesi durumunda nisan ayından itibaren vatandaşın kesesine yük oluşturan harçlarda, ücretlerde ve işgaliyelerde makul seviyelerde indirim yapacaklarını bildirdi.

Aydın'da Harçlar, Ücretler ve İşgaliyeler Makul Seviyeye İndirilecek
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, belediye başkanı seçilmesi durumunda nisan ayından itibaren vatandaşın kesesine yük oluşturan harçlarda, ücretlerde ve işgaliyelerde makul seviyelerde indirim yapacaklarını bildirdi.

Mustafa Savaş'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Aydın'da ticareti kolaylaştıran değil, aksine zorlaştıran bir büyükşehir belediye yönetiminin bulunduğunu savundu.

Esnafla rekabet eden bir büyükşehir belediye başkanı olmayacağını belirten Savaş, şunları kaydetti:

"Elleri esnafın, vatandaşın cebinde. Yatırımlara altyapı üst yapı hizmetiyle destek vermesi gereken büyükşehir belediyesi en asli görevini bile yerine getiremiyor. Yetmezmiş gibi bir de yüksek harçlarla, işgaliyelerle vatandaşa zorluk üstüne zorluk çıkartıyor. Esnafımız dertli, vatandaşımız çok dertli. Hepsinin serzenişini duyuyoruz. İnşallah önce vatandaşımız gerekeni yapacak ve bu yönetimi değiştirecek. Nisan ayından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vatandaşın kesesine yük oluşturan harçlarda, ücretlerde ve işgaliyelerde makul seviyelerde indirim yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Politika
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