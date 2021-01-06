Aydın'da hazır yemek firması, karantinadaki müşterilerine özel kıyafetli kuryelerle servis yapıyor - Son Dakika

Aydın'da bir hazır yemek firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan müşterilerine, özel kıyafet giyen kuryelerle hizmet veriyor.

Orta Mahalle'deki işletmenin sahibi İbrahim Öngel, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine servis isteyen müşterilerine HES kodu zorunluluğu getirdiklerini belirtti.

Kararı çalışanların ve toplumun sağlığını koruma adına aldıklarını anlatan Öngel, "Kimin karantinada olup olmadığını bilmiyoruz. Siparişi teslim ettiğimiz kişi virüslü de olabiliyor. Bunu önleme adına HES kodu zorunluluğu getirdik. Hasta ya da temaslı müşterilerimize, çalışanlarımız virüse karşı özel kıyafetler giyerek ve ekstra önlemler alarak servis yapıyor." dedi.