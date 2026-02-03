Aydın'da İhracat ve İthalat Rakamlara Yükseliş - Son Dakika
Ekonomi

Aydın'da İhracat ve İthalat Rakamlara Yükseliş

03.02.2026 08:44
Aydın'da Aralık'ta ihracat 111 milyon, ithalat ise 41 milyon dolara ulaştı. Yıllık veri açıklandı.

Önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Aydın'da Aralık ayında 111 milyon 978 bin dolar ihracat, 41 milyon 884 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Aydın'ın 2025 yılı Aralık ayı ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Aydın'da 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat rakamları yüzde 0,38'lik artışla 111 milyon 978 bin dolar olurken, ithalat rakamları ise yüzde 54'lük artışla 41 milyon 884 bin dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Aralık aylarında da toplam 395 milyon 201 bin dolar ithalat, 1 milyar 232 milyon 675 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ithalat Temmuz ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Aralık dönemlerinde en çok ithalat 45 milyon 647 bin dolar ile Temmuz ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 26 milyon 146 bin dolar ile Ocak ayı oldu.

En düşük ihracat Haziran ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Aralık dönemlerinde en çok ihracat 127 milyon 441 bin dolar ile Ekim ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 85 milyon 721 bin dolar ile Haziran ayı oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

