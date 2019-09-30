Son Dakika Haberleri: Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde, Nazilli - Denizli Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne giden Erkan Dağ (32) yönetimindeki 38 ED 816 plakalı otomobil ile Hakkı Yıldız'ın (52) kullandığı 20 ACK 104 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erkan Dağ'ın aracı takla atarken, Hakkı Yıldız yönetimindeki otomobil ise refüje çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında, Hakkı Yıldız, Hüseyin Yıldız (13), Ayşe Yıldız (42), Yusuf Yıldız (12), Erkan Dağ ve Simge Sinmez (21) yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:39 Kaynak: DHA
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