Son Dakika Haberleri: Aydın'da İlk Yardım Eğitimi Verildi

Aydın'da İlk Yardım Eğitimi Verildi

1 saat önce

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kurumuna yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

Aydın'da İlk Yardım Eğitimi Verildi, System.String[]
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kurumuna yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

İlk yardım eğitmenlerimiz Fatoş Ünal, Feyza Duygu Örsçelik ve Gülhan Borazan tarafından iki gün ve 16 saat süren eğitimde 13 personele eğitim gerçekleştirildi.

Temel İlk Yardım eğitiminde personele, genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Gelincik, Tunceli'nin Ardından Gümüşhane'de Ortaya Çıktı İlker Başbuğ'un 'YAŞ' Açıklamasına Abdullah Gül'den Yanıt: Cumhurbaşkanı Bu Sürece Katılamaz

İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:20:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da İlk Yardım Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]