Aydın'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

AYDIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan kar yağışı nedeniyle Sultanhisar ile Köşk'e bağlanan İzmir- Ödemiş yolu kapandı. Yaklaşık bin 200 rakımda yolların kar ve tipi nedeniyle kapandığını öğrenen vatandaşlar, geri dönmek zorunda kaldı. Kar yüksekliğinin yer yer 20 santimetreye ulaştığı Kuyucak ilçesinin Belenova, Ovacık, Musakolu ve Yeşildere; Buharkent ilçesinin Ericek, Yarpuzlu; Köşk ilçesinin Sarıçam, Karacasu ile Bozdoğan ilçelerinin (Kırsal) yüksek rakımlı mahallelerinde yapılan çalışmalarda yollar ulaşıma açılırken tuzlama çalışmaları da yapıldı. Çalışmalarda iş makineleriyle yollar açılarak vatandaşların hayatının etkilenmemesi sağlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, acil müdahalelere karşı ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi. Çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, "Aydın bölgemizde ve ilçelerimizde ekiplerimiz oluşabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat hazır bekliyorlar. Mahallelerimizin yollarını ulaşıma açtık ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçtik. Ekiplerimiz kış ayları boyunca 24 saat esasına göre görev yapmaya devam edecekler" dedi.

- Aydın