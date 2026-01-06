Aydın\'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerim tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kasten Öldürme suçundan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (58) isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından Aydın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
