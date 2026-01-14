Aydın'da Kıymada Yüzde 20 İndirim - Son Dakika
Ekonomi

Aydın'da Kıymada Yüzde 20 İndirim

Aydın\'da Kıymada Yüzde 20 İndirim
14.01.2026 18:09
Aydın Belediyesi, Halk Ege Et şubelerinde kıymada yüzde 20 indirim uyguladı. Vatandaşlar memnun.

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et şubelerinde kıymada yüzde 20 indirim uygulandı. Belediye, hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Güvenilir, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Halk Ege Et şubelerinde, bugüne özel indirim yapıldığı aktarıldı. Efeler ilçesi balık hali, Kuşadası merkez, Didim merkez ve Nazilli ile Söke şubelerinde kıyma yüzde 20 indirimle satışa sunuldu. Şubelerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, kilosu 800 lira olan kıymayı 640 liradan aldı.

Düzenlenen indirimlerin, özellikle aile bütçelerine katkı sağladığını belirten vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşma imkanı sunduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

