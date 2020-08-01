Aydın'da ormanlık ve makilik alanda yangın - Son Dakika

AYDIN'ın Çine ilçesindeki makilik ve ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çine'nin Akçoava Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki orman ve makilik alanda, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 5 helikopterle havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Muğla'nın Yatağan ilçe sınırını geçti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.