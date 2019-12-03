Son Dakika Haberleri: Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Beydağ- Ödemiş karayolu üzerinde meydana geldi. Ödemiş'ten Nazilli istikametine seyir halinde olan Süleyman Özkan (54) yönetimindeki 09 RA 958 plakalı açık kasa kamyonet ile karşı yönden gelen Fatih Ceylan yönetimindeki 09 AAT 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan ile yolcu olarak bulunan Ali Aktaş (16), Mustafa Karataş (19) Reşat Bilgen (66) ve kamyonet sürücüsü Süleyman Özkan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:17 Kaynak: DHA
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