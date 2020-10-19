Aydın'nın Germencik ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'den Aydın istikametine giden M.G. yönetimindeki 35 AID 197 plakalı otomobil, Ortaklar Mahallesi girişinde ışıkları yanmadığı iddia edilen Suriye uyruklu Rahmi El-Hıdır'ın idaresindeki 09 TJ 059 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan El-Hıdır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü - Son Dakika