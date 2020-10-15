Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Kavşit Mahallesi'nden Çine yönüne giden Mustafa Ataş idaresindeki 09 LL 010 plakalı otomobil, Dutluoluk Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Habibe Tekme yaralandı.
Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika