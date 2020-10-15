Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Habibe Tekme yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın 'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

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