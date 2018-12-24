Aydın'da Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, Oğlu Ağır Yaralandı

Aydın
'ın Çine
ilçesinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 48 LH 445 plakalı otomobil, Aydın- Muğla
kara yolu Dorumlar mevkisinde yolun karşısına geçen Raziye Kızılyaprak (51) ile oğlu Ferdi Kızılyaprak'a (23) çarptı.
Kazada anne olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu 112 Acil Servis
ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Ferdi Kızılyaprak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen Raziye Kızılyaprak'ın yakınları gözyaşı döktü. Anne
Kızılyaprak'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis
, sürücü E.A'yı gözaltına aldı.