Aydın'da Sağanak Yağmur Duvarı Yıktı

02.02.2026 18:59
Yağmur sonrası çöken istinat duvarının altında 4 koyun öldü, ekipler inceleme başlattı.

Aydın'da iki gündür aralıksız devam ve zaman zaman sağanak şeklinde yağana yağmur nedeniyle Efeler ilçesinde bir evin istinat duvarı yıkıldı. Toprak ve taş kütleleri altında kalan 4 koyun öldü.

Efeler ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle bir evin bahçesinde bulunan istinat duvarı çöktü.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN 4 KOYUN ÖLDÜ

İsa Çiftçi'ye ait 4 koyun yıkılan duvarı altında kaldı. Yapılan kontrollerde, göçük altında kalan hayvanların öldüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, toprak kaymasının devam etme riskine karşı inceleme başlatıldı. Yağış sürerken, mahallede riskli yapılar için vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. İtfaiye ve belediye ekipleri ölen hayvanları iş makinası ile çıkardı.

Kaynak: DHA

