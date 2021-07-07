Aydın'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kuşadası ilçesindeki lokantada bir kişi silahla öldürüldü, şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir lokantadan silah sesleri duyulması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olayda silahla yaralanan E.D'yi (20) ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

E.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, iş yeri çalışanı R.E ve 5 çalışanını gözaltına aldı.

Öte yandan lokantaya dışarıdan 2 kişinin ateş ettiği ve araçla olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler, bu kişilerin de yakalanması için çalışma başlattı.