Aydın\'da Sivil Toplum Kuruluşlarına Akreditasyon Töreni

AFAD Akreditasyon Yönetmeliği kapsamında Aydın'da akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan sivil toplum kuruluşlarına düzenlenen programda armaları takdim edildi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, akreditasyon sürecini tamamlayan Nazilli Diyanet Vakfı ile Hayrat Derneği Aydın İl Temsilciliğinin armaları, Vali Yardımcısı Çetin Kılınç'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle teslim edildi. AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu Aydın'da akredite gönüllü yapıların sayısının artmasının, ilin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu tür çalışmaların toplumun afet bilincinin artırılmasına da katkı sunduğunu vurgulayan Aydın Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, afetlere hazırlık sürecinde kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, akredite olan kuruluşların afet anlarında daha etkin ve koordineli şekilde görev almasının hedeflendiğini belirtti.

Program, akreditasyon sürecini tamamlayan Nazilli Diyanet Vakfı ile Hayrat Derneği Aydın İl Temsilciliğine armalarının takdim edilmesiyle sona erdi. - AYDIN