Aydın\'da Şüpheli Valiz Panik Yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin önündeki durakta bırakılan valiz, ekipleri harekete geçirdi. Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, Aydın-Muğla karayolu üzerinde bulunan Ops Mall alışveriş merkezi önündeki durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki vatandaşlar, sabah saatlerinde durak içerisinde bir valiz olduğunu fark etti. Uzun süre valizi gelip alan olmayınca vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemelerin ardından bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Muğla Karayolu da bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bomba imha uzmanı, valizi fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlattı. Valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.

Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN