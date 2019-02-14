Son Dakika Haberleri: Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

2 saat önce

Aydın'da bir eve yapılan operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi.

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Aydın'da bir eve yapılan operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda ev sahibi kadın G.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, bahçe içerisinde bir poşette tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi.

Kitap incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:14 Kaynak: AA

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