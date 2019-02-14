Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
2 saat önce
Aydın'da bir eve yapılan operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi.
Aydın
'da bir eve yapılan operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda ev sahibi kadın G.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, bahçe içerisinde bir poşette tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi.
Kitap incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:14 Kaynak: AA
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