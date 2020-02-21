Aydın'da trafik güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika

Aydın'da, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi' uygulaması kapsamında kazaların önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında düzenlenen toplantıda, ağır kayıplara yol açan kazaların önlenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi konuları görüşüldü.



Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ülkemizde ağırlaşan kış şartları sebebiyle tarikte ilgili tarafların alması gereken tedbirlerin gözden geçirilmesi ve bütün tarafların bulunduğu bir ortamda tekrar değerlendirme yapmak üzere bu toplantıyı düzenliyoruz. Özellikle şehir içi ve şehirlerarası taşıma yapan firmalarımızın ve sivil toplum kuruluşumuzun temsilcileri burada. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin korunması noktasında alınması gereken tedbirleri tüm tarafları ile değerlendireceğiz" dedi.



Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve otobüs firması temsilcileri katıldı. - AYDIN