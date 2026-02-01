Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
01.02.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova'da yapılan operasyonda 702 uyuşturucu hap ve 1 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeyapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İncirliova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Hürriyet Mahallesi'nde belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Köpek Unsuru'nun da desteğiyle adrese yönelik yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 702 adet sentetik hap, 1 adet tabanca, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.B. (34) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 16:53:25. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.