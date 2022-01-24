Aydın'da uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

Aydın'da narkotik ekiplerinin uzun süreli takibi sonrasında yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesi Gerenkova Mahallesi'nde uzun süredir takibe alınan K.K.'nın ikametine baskın yapıldı. Dedektör köpeği Gece'nin de katıldığı operasyonda, çeşitli yerlere saklanmış 115 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu tartmada kullanıldığı tespit edilen hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli K.K. gözaltına alınırken, soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, şahsın çok sayıda kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN