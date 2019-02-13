Aydın'da Yeğeni Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Öldü
1 saat önce
Aydın'da, yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Aydın
'da, yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Emirdoğan Mahallesi'nde iddiaya göre, Mehmet İ. ile amcası Ahmet İ. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeğeni amcasına pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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