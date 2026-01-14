Aydın'da Yeni Adliye Binası İhalesi 2026'da - Son Dakika
Aydın'da Yeni Adliye Binası İhalesi 2026'da

14.01.2026 11:40
Aydın'daki yeni adliye binası ihalesi 10 Şubat 2026'da yapılacak, inşaat 2028'de tamamlanacak.

Aydın'da uzun süredir beklenen yeni adliye binası için hazırlanan inşaat projesinin onaylanmasının ardından ihale tarihi de belli oldu.

Aydın'da depreme dayanıksız olduğu ve yetersiz olduğu gerekçesiyle yeni adliye binasının yapılması için çalışmalar sürerken, Aydın'a kazandırılacak yeni adliye binası inşaat projesi de geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı. 35 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan projenin ihale tarihi de belli oldu. Adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve çağdaş şartlarda sunulmasını sağlayacak olan yeni adliye binasının ihalesi, 10 Şubat 2026 tarihinde Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak.

Zeybek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan 35 bin metrekare arsa üzerine, bodrum + zemin + 5 normal kat olmak üzere inşa edilecek, toplamda 53 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan yeni adliye binasının ihale kapsamında belirlenen yapım süresinin de 2 yıl olduğu öğrenildi. İhalenin ardından çalışmalarına başlanacak olan binanın, planlanan takvim doğrultusunda 2028 yılı Şubat ayı itibarıyla tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. - AYDIN

Yerel Haberler, İnşaat, Aydın, Yerel

