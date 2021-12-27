Üye Girişi
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

27.12.2021 10:35
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Aydın İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Aydın İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Aydın - İzmir karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ortaklar çıkışı Köprü mevkiinde 09 BAY 47 plakalı, tır, 09 ADL 162 plakalı minibüs ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü 64 yaşındaki A.K.'nin olay yerinde hayatını tespit ederken, ilk müdahalenin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

YORUMLAR
500

Ortaklar, Aydın, İzmir, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Burcu Biricik de isyan etti: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın Burcu Biricik de isyan etti: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın         
10:17
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Eşi evi terk edince kendini rehin aldı! Elindeki pompalı tüfeğin boş olduğu sonradan anlaşıldı Eşi evi terk edince kendini rehin aldı! Elindeki pompalı tüfeğin boş olduğu sonradan anlaşıldı         
09:08
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
10:37 Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı
10:28 Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen şahıs tutuklandı
10:24 Bilim dünyasını ayağa kaldıran gelişme! Felçli hasta düşünce yoluyla tweet attı, işte ilk sözleri
10:16 Burcu Biricik de isyan etti: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın
10:12 Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri: Kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı
09:59 Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı
09:57 Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi
09:56 CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı
09:55 MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı
09:50 Brezilya'da barajlar taştı: 20 bini aşkın insan evsiz kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 10:41:14. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement