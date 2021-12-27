Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Aydın İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Aydın - İzmir karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ortaklar çıkışı Köprü mevkiinde 09 BAY 47 plakalı, tır, 09 ADL 162 plakalı minibüs ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü 64 yaşındaki A.K.'nin olay yerinde hayatını tespit ederken, ilk müdahalenin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN