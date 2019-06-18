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AYDIN Dolu ve yağmur pamuk üreticisini vurdu

55 dakika önce

Dolu ve yağmur pamuk üreticisini vurduAYDIN'ın İncirliova ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur yağışı, 5 bin dönüm ekili arazideki pamuğa zarar verdi.

Dolu ve yağmur pamuk üreticisini vurdu
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur yağışı, 5 bin dönüm ekili arazideki pamuğa zarar verdi.
İncirliova'nın özellikle Osmanbükü Mahallesi'nde dün (pazartesi) saat 18.00 sıralarında başlayan yağmur, dolu ile karışık yağdı. Yaklaşık 30 dakika süren yağış sonrası, Osmanbükü'ndeki 11 bin 500 dönüm pamuk ekili araziden 5 bin dönümü zarar gördü. Nisan ayında ekilen pamuk fidelerinin dalları ve yaprakları tamamen kırıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yaşanılan afetin yarattığı zarar hakkında bilgi veren Osmanbükü Mahalle Muhtarı ve pamuk üreticisi Ali Şahin, şöyle dedi
Yaptığımız incelemede 70 çiftçinin ürününün kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Bizim köyümüzde 150 çiftçi olduğunu düşündüğümüzde, köyün yarısı bundan etkilendi. Bu çiftçilerin tarlalarındaki ürünlerinin yüzde 100'ü zarar gördü. TARSİM'e ödenen primler yüksek. Bu nedenle bazı çiftçiler, ürününü sigortalatamadı. Sigorta primleri daha ucuz hale gelmeli.
Çiftçilerden Yüksel Dağ ise 6 dönüm tarlaya 40 bin TL kira ödediğini belirterek, 38 bin TL de masrafımız oldu. Yağan dolu ve şiddetli yağıştan sonra ele alınacak bir mahsulümüz kalmadı. Bu saatten sonra bu üründen hiçbir şey olmaz. Kolu bacağı kırılmış bir insan düşünün bunun kime faydası olabilir Hiç kimseye faydası olamaz. Zararımız çok büyük. Zor durumdayız dedi.
AYDIN Dolu ve yağmur pamuk üreticisini vurdu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
İncirliova, Güncel
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