Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Kuşadası'nda yaptıkları operasyonda araç içerisinde zulalanmış kokain maddesi ele geçirdi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası'nda uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. Kuşadası girişinde bir otomobili durduran ekipler, T.S., ve H.A., isimli şüphelileri otomobilden indirerek aramaya yaptı. Kuşadası Narkotik ekiplerinin de desteği ile otomobilin değişik yerlerine zulalanmış toplamda 50 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen T.S., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken arkadaşı H.A., ise serbest bırakıldı. - AYDIN