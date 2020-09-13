AYDIN Evde eğitim gören öğrencilere bilgisayar desteği için kampanya - Son Dakika

Evde eğitim gören öğrencilere bilgisayar desteği için kampanya

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan iş insanı Hatice İrik, pandemi yüzünden evde eğitim gören ancak bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için 'sendevarmısın' adlı kampanyayı başlattı. İş insanı evli ve 1 çocuk annesi Hatice İrik, pandemi dolayısıyla okulların kapalı olması ve çocukların derslerinden geri kalmamaları için 'sendevarmısın' adlı kampanyanın startını verdi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden desteklediği, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen kampanyayla ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği verilecek. İrik, ilk tableti de kendisi teslim etti. Doktor Reşit Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Ganime Demirtaş (12), aynı okulda 5. sınıf öğrencisi Fatma Demirtaş (11) ile Nazmi Topçuoğlu ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Musa Can Demirtaş (10) kardeşler, hediyeyi memnuniyetle kabul etti.

"HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Herkesin desteğine ihtiyaçlarını olduğuna vurgu yapan Hatice İrik, "Pandemi çocuklarımızın eğitimine engel olmasın. Bu süreçte hiçbir çocuğumuz fırsat eşitsizliği sebebiyle eksiksiz kalmasın. Her çocuğun bilgisayarı olmaya biliyor. Bütün çocuklar anne babaları için özeldir. Ancak onlarında bazen elinden bir şey gelmiyor. Amacımız tüm gençlerimize faydalı olmaktır. Onlar bizim geleceğimiz. Gençler olmazsa biz yarını yaşayamayız. Onlar yarınlarımız bizim" dedi. Kardeşleriyle birlikte kullanacağı tableti alan Ganime Demirtaş, "Pandemi dolayısıyla derslerimden geri kaldım ve EBA'ya giremedim. Evde bilgisayar ve tabletin yoktu. Hatice ablada böyle bir kampanya başlattı. Onun sayesinde EBA'ya girip derslerimizi takip edebileceğiz. Bunu kardeşlerimle de paylaşacağım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ

-Demirtaş kardeşlerin Hatice İrik'in ofisine gelmesi;

-Hatice İrik'in tablet hediye etmesi;

-Hatice İrik röp;

-Ganime Demirtaş röp;

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)