Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu - Son Dakika

Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu

6 saat önce

Evini yaktıktan sonra bahçede uyuduAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ve kullandığı antidepresan hapını arttırınca kontrolünü yitiren 49 yaşındaki Murat S., evini ateşe verip bahçede uyuya kaldı.

Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ve kullandığı antidepresan hapını arttırınca kontrolünü yitiren 49 yaşındaki Murat S., evini ateşe verip bahçede uyuya kaldı. İtfaiye yangını söndürürken, bahçede uyurken bulunan ev sahibi şaşkınlık yarattı. Karakola götürülen Murat S., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan, işsiz, evli ve 1 çocuk babası Murat S., iddiaya göre, içtiği hapın dozunu arttırınca kontrolünü yitirerek evini ateşe verdi. Sonrasında yanan evinin bahçesine evinden taşıdığı döşek ve yorgandan kurduğu yatağına uzanıp, uyumaya başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uyur halde bulunan Murat S.'nin bu hali şaşkınlık yarattı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürdü. Evini yaktığı anlaşılan Murat S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Daha önce de evini yakmaya kalkıştığı öğrenilen Murat S'nin girişiminin komşuları tarafından engellendiği, eşinin o günden sonra çocuğunu da alıp evi terk ettiği öğrenildi. Evini kundaklamaktan gözaltına alınan Murat S. işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gidecek yeri olmayan Murat S.'ye sonrasında. bir komşusu sahip çıkıp evini açtı. O günü anlatan Murat S., "Hastalığımdan dolayı ev düzenim yok. Alzheimer ve diyabet hastasıyım. Tansiyon hastasıyım. Yemeklerimi kendim yapabildiğim kadar yapıyorum. Gece 2 tane psikiyatri, hapı içtim. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Evimin önünde kapımın önünde uyumuş kalmışım" dedi. YARDIM ÇAĞRISI

İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik ise, "Murat'ın psikolojik rahatsızlıkları vardı. Alzheimeir başlangıcı ve diyabet tansiyon hastalıkları da var. Kendisi bunların hepsinin birikiminde, ailevi sebeplerde araya girince psikolojik travma yaşıyor. Gece evini ateşe vermiş. Daha sonra konuştuğumuzda bu olaydan haberinin olmadığını, bilinç dışı yaptığını belirtti. Mahalle olarak, Murat kardeşimize sahip çıkmak istiyoruz. Yalnız bizler, değil devletimizden de aynı ilgi ve alakayı bekliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan da yardım alarak, hep birlikte Murat kardeşimize sahip çıkalım, evini yeniden yapalım" dedi. Yangından sonra ortada kalan ve Murat S.'yi evine alarak sahip çıkan Hüsnü Bizimyer ise, "Mahalle sakinlerimizden Murat arkadaşımız bilinç dışında evini yakmıştır. Şu anda kalabilecek bir yeri olmadığı için benim yanımda kalmaktadır. Fakat Devletimizden ve halkımızdan bu arkadaşımıza yardım bekliyoruz. Yanan evi için gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:36 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak         
14:47
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]